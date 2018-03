Desde 2016, el Departamento de Hacienda del Gobierno de Puerto Rico (equivalente al IRS en Estados Unidos) exige que la radicación de la declaración de impuestos (localmente llamado “planilla de contribuciones”) para el año contributivo 2017 se haga de forma electrónica. Existen 17 excepciones a la regla, pero en general se entiende que la mayoría de los contribuyentes tendrán que hacerlo vía internet.

Sin embargo, es importante que se sepa que dicha radicación no se hace directamente con Hacienda. En vez, la dependencia gubernamental ha delegado en seis (6) empresas de Puerto Rico la creación de cinco (5) programas y aplicaciones debidamente certificadas por la agencia que permita que individuos puedan cumplir con su obligación.

A tales efectos, te presentamos esas cuatro opciones (en orden alfabético) y nuestras observaciones. De esta forma podrás proceder (o al menos comenzar con el proceso) y cumplir con la algunas veces dolorosa pero inevitable acción.

Todas estas opciones te permitirán radicar la planilla de forma gratuita, pero solo hasta el martes 17 de abril. Una vez pase esa fecha, las empresas productoras de dichos programas podrán cobrar algún cargo que así hayan dispuesto.

¡A LLENAR LA PLANILLA!

Sin más preámbulos, y en orden alfabético, las opciones disponibles para que continuemos financiando el funcionamiento del gobierno. NOTA IMPORTANTE: no importa cual app/servicio uses, se requiere que abras una cuenta con el Departamento de Hacienda, lo cual se supone todas estas alternativas provean el mecanismo apropiado para hacerlo. De igual forma, si ya tienes una cuenta (por haber radicado electrónicamente en años anteriores), estos te permitirán ingresar tus credenciales existentes.

Contribuciones de PR

Detalles Requisitos: computadora con Windows ANUNCIO : computadora con Windows Compatible con celulares/tablets: no Link para descarga

Producida por la empresa Aim Corporation, Contribuciones de PR es como entrar a un museo. Tal vez una mejor descripción sea decir que es como el ClasificadosOnline.com de los programas para radicar la planilla.

Con una interfaz de usuario que recrea de forma auténtica cómo eran los programas de computadora en los años 90, dicha aplicación (solamente disponible para computadoras con Windows) provee lo necesario para radicar la planilla mientras que se resiste con firmeza a evolucionar a los estilos modernos.

Aquí no busques facilidad de uso, implementación de tecnologías que agilicen la entrada de información ni nada que te recuerde que estás en el siglo 21. Es lo que es, ni más ni menos. Sin embargo, es necesario mencionar que esta y otras aplicaciones creadas por Aim Corporation son utilizadas por muchísimos contadores públicos autorizados en Puerto Rico, así que algo bueno tiene que tener.

Que pena que la interfaz de usuario haga pensar que no sea así.

PlanillaPlus+

Detalles Requisitos: Chrome, Safari o Firefox en computadora o celular : Chrome, Safari o Firefox en computadora o celular Compatible con celulares/tablets: sí Link para acceso aquí

Afortunadamente hay opciones que no requieren que tengas que tener a tu lado algún Secretario de Hacienda de los ’90 para ayudarte a llenar la planilla.

Con PlanillaPlus+ de la empresa Smart Technology, todo se realiza mediante un navegador de internet tanto en tu computadora como en tu celular. Cero programas que descargar e instalar.

Probamos creando una cuenta y, en efecto, la interfaz de usuario es una adecuada para cumplir con la planilla tanto desde tu computadora como desde tu móvil, aunque un poco de refinamiento y pulido no le vendría mal. Esto la haría aún más atractiva y le daría una ventaja competitiva sobre las demás.

Una cosa que entendemos deberían mejorar son los requisitos de seguridad que aplican a la contraseña y a la “llave” (un segundo “password” que provee un segundo nivel de seguridad a la información que como tal se ingrese en PlanillaPlus+). Al momento el sistema permite que tanto la contraseña como la llave sean iguales, lo que reduce grandemente la efectividad del sistema de seguridad de “llave”.

My PRTax

Detalles Requisitos: computadora con Windows : computadora con Windows Compatible con celulares/tablets: no Link para descarga

My PRTax, de la autoría de la legendaria firma PRSoft, Inc., es un programa que hay que descargar e instalar en una computadora con Windows, lo que excluye a todos aquellos que usen computadoras Apple. Y ni mencionar a la enorme cantidad de usuarios sin computadora que todo lo hacen por medio de su teléfono celular o tablet.

Aún así, My PRTax, que existe desde 1994, asegura ser mejor al prometer “maximizar las deducciones y créditos” a los que el contribuyente pudiera tener derecho, y si le conviene llenar formularios adicionales (“anejos”) para “pagar menos o aumentar su reintegro”.

Sin embargo, hay que señalar el diseño “old school” que tiene este programa y que compite directamente (aunque creemos que le gana, si eso es consolación alguna) con Contribuciones de PR no lo ayuda.

A estas alturas creo que hay empresas en Puerto Rico que no entienden la enorme importancia que tiene un buen diseño aplicado al interfaz de usuario, y cómo este puede significar la diferencia entre muchos usuarios que realmente puedan usarlo y aquellos que logren entender cómo funciona. Sin duda que PRSoft, Inc. pertenece a ese grupo.

Taxmania

Detalles Requisitos: Chrome, Safari o Firefox en computadora o celular : Chrome, Safari o Firefox en computadora o celular Compatible con celulares/tablets: sí Link para acceso aquí

De todas las opciones, la creada por CEGsoft (Computer Expert Group, Inc.) es la que más está a tono con los tiempos.

Aunque para accederla solo se necesita un navegador de internet (Chrome, Safari, etc.), Taxmania y su interfaz de usuario moderna y refinada, esta no es compatible con celulares, por lo que es necesario acceder en una computadora. ¿Por qué no lo hicieron compatible con celulares luego de invertir tanto esfuerzo en pulir la interfaz de usuario? ¡Quién sabe!

Aún así, nos gustó que en vez de presentar todas los campos disponibles para llenar en una etapa en particular del proceso de llenar la planilla, Taxmania te lleva paso por paso, evitando el que el usuario se asuste al ver tanta cosa para llenar. Al resultar menos intimidante, Taxmania tiene más probabilidades de ser aceptada por más usuarios, algo que ciertamente podría convertirle en el líder del mercado, aún si no ofrece las máximas deducciones y todo lo demás que ofrecen competidores como My PRTax.

Tributa.org

Detalles Requisitos: computadora con Windows : computadora con Windows Compatible con celulares/tablets: no Link para descarga

Coquinteractive, creadores de Tributa.org, han implementado en este programa el estilo que estaría de moda si el año fuera 2006 en vez de 2018.

Un vistazo al programa y es como para salir corriendo, aunque no tan rápido como sería con Contribuciones de PR.

Los íconos empleados en el programa recuerdan a Windows Vista, y aunque por lo menos el interfaz de usuario emplea ventanas para no llenar la pantalla de campos y confundir hasta al más valiente, es una pobre forma de atraer a usuarios comunes y corrientes, como, tu sabes, los que tienen que llenar planillas todos los años.

También es otra oferta en el campo de programas para llenar planillas que ha decidido excluir la enorme cantidad de usuarios con teléfonos móviles (algunos nunca han tenido computadora) y también a los usuarios de Mac, porque al igual que dos de las soluciones autorizadas por Hacienda, Tributa.org es un programa que hay que instalar, y solo se puede hacer en computadoras con Windows.

Conclusión

Así las cosas, solo queda decidir cual de estos entiendes que mejor se acomoda a tus necesidades o te atraiga más, cosa de que realmente sea algo que vayas a usar.

Y como en esta ocasión se trata de algo potencialmente doloroso, pues por lo menos que sea fácil, ¿no crees?