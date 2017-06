Resultados de nuestra evaluación 7.6 Aún con sus fallas en cuanto a los materiales de construcción, sistema operativo y aplicaciones pre-instaladas, Samsung ha producido un teléfono poderoso, digno de ser parte de la familia Galaxy. Cámara – 8.0 Diseño físico – 6.0 Pantalla – 9.0 Desempeño – 8.0 Batería/pila – 7.0

La compañía Samsung ha sido conocida por su peculiar estrategia de “tratar de poner todo lo que quepa” en cada nuevo teléfono que lanza.

El Galaxy S4, lanzado el año pasado, es ejemplo de esto: un excelente teléfono que desafortunadamente fue inundado por un sinnúmero de “features”, funciones y prestaciones que varían entre lo necesario (“tap the music”) y trucos o artilugios (“gimmicks”) que podrían considerarse inútil (¿quién utiliza “air view” para ver fotos?).

Con el nuevo Galaxy S5, la compañía optó por enfocarse en las cosas que más le interesan a los consumidores y ejecutarlas lo mejor posible: rapidez, una buena pantalla, una excelente cámara, tiempo de uso prolongado (batería) y poder mejorar tu condición física (“fitness”).

Aunque tuvimos la oportunidad de pasar varias horas a solas con este nuevo móvil en el evento donde se anunció por primera vez en Barcelona, no es hasta ahora, a sólo días de haber sido lanzado al mercado, que pudimos poner la unidad a prueba.

¿Quieres saber si este teléfono es la unidad perfecta para ti? Lee y entérate que tal nos fue con el Galaxy S5 de Samsung.

DISENO Y HARDWARE

Podríamos decir que Samsung es una de las compañías celulares más arriesgadas, pero a la vez más conservadoras, a la hora de diseñar un teléfono.

Samsung “no come cuentos” cuando se trata de sacar un producto innovador que no va con la tendencia del mercado (como lo fue el Galaxy Note, el Galaxy Mega y el Galaxy Round). Pero cuando nos referimos al teléfono Galaxy S5 (el “tope de línea”) y su diseño, las cosas parecen haberse quedado en 2010, año en el que Samsung develó por primera vez el Galaxy S.

Por cuarto año consecutivo, Samsung vuelve a optar por diseñar un teléfono “de alto rendimiento” totalmente de plástico. Aunque esto no necesariamente significa que el móvil merece estar en la góndola de una juguetería, sí pone en duda la capacidad de la compañía en fabricar productos con aspectos en su diseño que sean nuevos y llamativos para así mantener la innovación fluyendo. De hecho, el Galaxy S5 no ha cambiado su diseño desde el modelo original (solo basta con comparar las carcasas traseras para ver las similitudes).

Aunque es menester reconocer que en cada revisión a este teléfono, Samsung ha reducido tanto su peso como su grosor, el plástico utilizado en el Galaxy S5 hace que, desafortunadamente, el teléfono se sienta de baja calidad, punto.

Solo hay que ver lo que las otras compañías están haciendo con sus móviles y te darás cuenta de que el nivel de diseño de Samsung no está a la par con los “estándares creativos para el 2014”. El teléfono simplemente no llama tanto la atención como lo hacía antes.

Aunque, como mencionamos anteriormente, el Galaxy S5 es sumamente liviano para su tamaño (pesa 145 gramos y mide 8.1mm de grosor), la diferencia entre este y su predecesor (130 gramos) es bastante notable (el Galaxy S4 era mucho más fácil de agarrar y se sentía más cómodo en las manos).

Hablemos ahora de la pantalla.

El Galaxy S5 ahora viene con una pantalla táctil Super AMOLED HD de 5.1” pulgadas, un aumento de dan sólo .2″ en comparación con el GS4. Ambos modelos utilizan la tecnología Gorilla Glass 3 de Corning para proveer una barrera protectora que evite el fácil rompimiento del cristal que la cubre.

En la parte frontal superior, tenemos una luz LED indicadora, los sensores de ambiente y proximidad y su cámara frontal de 2 MP (muy útil para “selfies”). Abajo, los botones táctiles de “multitasking” y “back” y en el medio, un botón físico de “home” que también incorpora el sensor de huellas dactilares (más sobre esto en breve).

En su lado izquierdo encontramos el botón de volumen y en el lado derecho, el de encendido “power/lock/unlock”.

En la parte de arriba está el puerto de audio de 3.5mm, un micrófono para cancelación de ruido y el “IR Sensor” (sensor infrarojo), el cual te permite utilizar tu celular como control remoto de tu TV y muchos equipos que usen la tecnología de señales infraroja. En la parte de abajo, tenemos la “tapa/cubierta protectora” que cubre el puerto de carga microUSB 3.0 y lo protege contra el agua.

La cámara principal está en la parte posterior justamente arriba del Flash tipo LED y el sensor de latidos del corazón o “heart rate monitor”. Por último, el altavoz o bocina y el “branding” de Samsung y de la línea Galaxy.

Si removemos la carcasa posterior (que ahora tiene un diseño perforado), encontramos la batería de 2800mAh y ranura para la tarjeta microSIM y microSD.

LO QUE HAY DENTRO

En su interior, el Galaxy S5 de Samsung es todo un “telefonazo”, pues incluye unas especificaciones de alto rendimiento.

Su potente procesador es el más reciente de la línea Snapdragon de Qualcomm, el 801, corriendo a 2.5GHz junto a 2GB de memoria RAM y 16GB de almacenamiento interno (expandible hasta 128GB adicionales por medio de una tarjeta microSD). El beneficio de esto es que, en teoría, las aplicaciones deben de funcionar con mayor velocidad y las gráficas mostrarse con mayor fluidez.

¿Y qué viene en la caja?

Samsung Galaxy S5

Cargador de pared de 2.1 amperios (esto carga la unidad más rápido)

Cable microUSB 3.0

Audífonos tipo “in-ear”

Manuales y garantia

PANTALLA

Sin duda alguna, la pantalla del Galaxy S5 de Samsung es una de las mejores que hemos visto.

La misma mide 5.1” pulgadas y es 1080p “Full-HD” (1920 x 1080 de resolución) con 432 “ppi” de densidad. Al igual que en modelos anteriores, Samsung utiliza la tecnología Super AMOLED HD el cual muestra unos colores impresionantes, brillantes (aunque un poco saturados), definidos y surreales.

Los “viewing angles” son prácticamente perfectos, sin degradación de colores, y no tuvimos ninguna dificultad en ver la pantalla a plena luz del día (aunque a veces, el sistema de “auto-brightness” tardaba un poco en ajustar la intensidad). Para facilitar el proceso de aumentar y disminuir la intensidad, Samsung puso un “adjustment bar” accesible cuando deslizas hacia abajo la barra de notificaciones; una solución un tanto sencilla, pero funcional.

Pantalla Super AMOLED HD en el Galaxy S5 de Samsung

DSC03349

Comparación de pantallas del Galaxy S5 vs. Nexus 5 de Google

DSC03379

Pantalla Super AMOLED HD en el Galaxy S5 de Samsung

DSC03351

Los textos se veían nítidos y definidos (“sharp”). Si eres de los que te encanta ver fotografías, videos y películas en tu móvil, podemos decir que el Galaxy S5 no te decepcionará.

Un aspecto interesante por demás es el cómo Samsung encuentra la forma de poner una pantalla más grande en el mismo espacio que la anterior. Esto es importante, ya que si el como respuesta a la inclusión de una pantalla más grande el Galaxy S5 creciera en tamaño físico, se acercaría demasiado al Galaxy Note, posiblemente confundiendo a compradores prospectos.

¿Qué pasará en el próximo Galaxy? No sabemos.

CÁMARA

El año pasado, Samsung lanzó una cámara de 13MP en el Galaxy S4, que luego pasó a formar parte del Galaxy Note 3. La misma fue catalogada como una de las mejores cámaras para móviles en el mercado.

En esta ocasión, Samsung optó por mejorar cada una de las especificaciones fotográficas en el Galaxy S5.

El sensor óptico de la cámara del Galaxy S5 ahora es de 16MP y el mismo incorpora una nueva tecnología llamada “ISOCELL”.

Esta hace posible el reducir el espacio entre pixeles hasta en un 30%, teniendo como beneficio un aumento en la nitidez (“sharpness”) y la precisión de los colores dentro de cada pixel. Esto significa, por lo menos “en papel”, que el Galaxy S5 es capaz de tomar fotografías con más definición y brillantez de colores que las cámaras de otros teléfonos.

Pero, ¿qué tal su desempeño? Juzguen ustedes mismos (todas las fotos: Roberto Flores/Tecnético):

Foto tomada con la cámara del Galaxy S5 de Samsung

20140420_180435

Foto tomada con la cámara del Galaxy S5 de Samsung

20140420_174527

Foto tomada con la cámara del Galaxy S5 de Samsung

20140420_174019

Foto tomada con la cámara del Galaxy S5 de Samsung

20140420_173813

Foto tomada con la cámara del Galaxy S5 de Samsung

20140420_163228

Foto tomada con la cámara del Galaxy S5 de Samsung

20140420_163157

Foto tomada con la cámara del Galaxy S5 de Samsung

20140420_163019

Foto tomada con la cámara del Galaxy S5 de Samsung

20140420_162942

Foto tomada con la cámara del Galaxy S5 de Samsung

20140420_162842

Foto tomada con la cámara del Galaxy S5 de Samsung

20140420_162813

Foto tomada con la cámara del Galaxy S5 de Samsung

20140418_142819

Foto tomada con la cámara del Galaxy S5 de Samsung

20140418_142740

Foto tomada con la cámara del Galaxy S5 de Samsung

20140418_145050

Foto tomada con la cámara del Galaxy S5 de Samsung

20140418_172458

Foto tomada con la cámara del Galaxy S5 de Samsung

20140413_181337

Foto tomada con la cámara del Galaxy S5 de Samsung

20140413_181411

Foto tomada con la cámara del Galaxy S5 de Samsung

20140413_181514

Foto tomada con la cámara del Galaxy S5 de Samsung

20140413_181821

Foto tomada con la cámara del Galaxy S5 de Samsung

20140410_142019

A plena luz del día, la cámara del Galaxy S5 es capaz de tirar unas fotografías impresionantes.

La tonalidad de los colores fue excelente aunque un poco saturados. Esto no nos parece algo necesariamente negativo, y de hecho, las cámaras en equipos Samsung siempre se han caracterizado por ello. El resultado fueron fotos con mucha definición, colores claros y brillantes. Tengo que admitir que la cámara del Galaxy S5 captura más detalles que la cámara del HTC One M8, que solo trae un sensor de 4 megapixeles y que ellos le llaman “Ultra Pixeles”.

Otro aspecto que es menester mencionar es que en está ocasión, Samsung trató de “simplificar” el menú con las opciones y ajustes de la cámara.

Ahora puedes acceder relativamente fácil la pantalla para escoger entre los modos básicos de funcionamiento de la cámara como “Auto” (modo automático), “Beauty Face” (perfecto para tomar fotos de cerca), “Shot & More” (que te permite borrar objetos no deseados, escoger la mejor fotos, entre otros), “Panorama” (fotos panorámicas), “Virtual Tour” (fotos de 360 grados), “Dual Camera” (captura una foto usando tanto la cámara principal como la frontal) y el “Selective Focus” (que te permite seleccionar el punto de enfoque de la foto luego de tomarla). En adición puedes descargar varios “modos” adicionales dentro de su “Camera App Store”.

Según Samsung, el Galaxy S5 es el teléfono con el sistema de auto-enfoque más rápido del mundo. No obstante, no experimentamos ninguna diferencia notable en la velocidad y rapidez a la hora de tomar fotos.

No hay duda: de día, la cámara del GS5 es espectacular.

Sin embargo, quisiéramos decir lo mismo de la cámara de este cuando nos referimos a fotografías tomadas de noche o con poca luz.

El desempeño al tomar fotos nocturnas dejó mucho por desear. En la mayoría de las fotos, los colores se veían borrosos, opacos y la imágenes mostraban poco detalle. A continuación, algunos ejemplos de ello:

Foto tomada con la cámara del Galaxy S5 de Samsung

20140418_195705

Foto tomada con la cámara del Galaxy S5 de Samsung

20140418_195435

Foto tomada con la cámara del Galaxy S5 de Samsung

20140418_191159

Foto tomada con la cámara del Galaxy S5 de Samsung

20140418_191150

Foto tomada con la cámara del Galaxy S5 de Samsung

20140418_190830

Foto tomada con la cámara del Galaxy S5 de Samsung

20140418_190528

Foto tomada con la cámara del Galaxy S5 de Samsung

20140418_001811

Foto tomada con la cámara del Galaxy S5 de Samsung

20140418_001749

Foto tomada con la cámara del Galaxy S5 de Samsung

20140414_231303

En este aspecto, Samsung necesita hacer algo, ya que hay ya muchísimos teléfonos que, en comparación, toman unas fotos espectaculares aún con poca luz. Un punto menos.

En cuanto a vídeo, cabe destacar que otro de los “features” o características de la cámara del Galaxy S5 es su capacidad de capturar vídeo en UHD “Ultra High Definition”, tecnología que también se le conoce como “4K”.

Aunque no existen muchas opciones de televisores y monitores capaz de reproducir este tipo de contenido, es bueno saber que Samsung es uno de los primeros manufactureros en incluir dicha función en sus equipos.

Aquí una muestra del vídeo capturado en resolución 4K “Ultra High Definition”:

¿No te impresionó? A nosotros tampoco. Aunque no podemos culpar al GS5, ya que en el teléfono se ve fantásticamente bien. Es posible que YouTube aún no esté manejando del todo bien el procesamiento de los vídeos en este formato. En esto, aún no podemos concluir si realmente es culpa de Samsung o no.

En resumidas cuentas, la cámara del Galaxy S5 es una a la que podemos catalogar como muy buena pero, por lo aquí señalado en cuanto a su desempeño en condiciones de poca luz, no podemos llamarla excelente.

USO DIARIO

Una de las ventajas que tiene el Galaxy S5 sobre sus competidores es que la unidad tiene una certificación IP67. ¿Qué es esto? Si alguna vez tu o alguien que conozcas se le ha caído el teléfono al líquido que sea, definitivamente que esto te va a interesar.

En esta nueva versión de su móvil más importante, Samsung decidió diseñarlo de forma tal que pudiése ser certificado por una entidad internacional externa como que es un equipo resistente a polvo y agua. De eso se trata la nomenclatura IP67.

Ahora bien, tal y como sucede con el Xperia Z1s de Sony, la unidad no es apta para tomar clases de buceo (puede ser sumergido hasta 1 metro de profundidad por no más de 30 minutos). En cuanto a este tema, Samsung quiere que el usuario tome las debidas precauciones de forma tal que el teléfono esté listo para cualquier suceso que envuelva elementos externos no amigables para el teléfono, y ha programado para que este muestre un aviso de forma tal que recuerdes cerrar el “flap” o tapa protectora del puerto de carga CADA VEZ que desconectas el cargador o re-inicias la unidad.

Aviso para cerrar el "flap" protector del Galaxy S5 de Samsung



El Galaxy S5 es a prueba de agua

DSC03433

El Galaxy S5 es a prueba de agua

DSC03434

En cuanto a la pantalla, el Galaxy S5 viene con Gorilla Glass 3, el cual demostró ser bastante resistente a la hora de combatir rayaduras leves. Esto lo comprobamos poniendo en el bolsillo al teléfono junto a llaves y monedas. Luego de esto, nos alegra reportar que hasta el momento, la pantalla sigue intacta.

SONIDO

Al igual que en el Galaxy S II y Galaxy S4, el altavoz en el Galaxy S5 está posicionado en la parte posterior izquierda baja de la unidad.

El nivel de sonido emitido por este es “suficiente” y las llamadas en speaker se escuchan “OK”, pero los videos, música y multimedios se escuchan un poco distorsionados y sin definición. Entendemos que esto se debe en parte a que su diseño es uno en que vienen arrastrando desde el primer modelo Galaxy S lanzado a principios del 2010 y no acomoda los avances que han ocurrido en altavoces o bocinas para este tipo de equipos.

En el caso del HTC One (con el M7 del año pasado y ahora con el M8), este trajo al mercado un sistema de altavoces que definitivamente mejoran la experiencia de tratar de escuchar algo en un móvil.

Lo siento Samsung. Punto para HTC.

MONKEY SEE, MONKEY DO (LECTOR DE HUELLAS)

Tal y como hizo Apple el año pasado con el iPhone 5S, Samsung se encargó este año de convertir su botón de “Home” en un sensor de huellas dactilares para aumentar la seguridad y facilitar el uso del equipo a sus usuarios.

Pero la experiencia de uso de este no fue del todo confiable.

El proceso inicial de reconocimiento “setup” te pide que pases tu dedo por el lector 8 veces (para guardar tu información). Una vez hecho esto, el sensor está listo para usarse. Al ser una unidad de 5.1” pulgadas, el tratar de pasar tu dedo pulgar por el sensor con 1 sola mano era una tarea un poco complicada y en ocasiones, no se reconocía nuestra huella rápidamente (teníamos que pasar el dedo múltiples veces). Esto podría arreglarse con un futuro “update” o actualización de software a la unidad.

Tristemente, encontramos que el “fingerprint scanner” no nos funcionó la mayor parte del tiempo de nuestro período de prueba.

Algo que sí nos gustó mucho de este es que lo puedes programar para usarse como método de pago con tu cuenta de PayPal. Esto le da un verdadero sentido de practicalidad y utilidad. Desafortunadamente, aún no se le puede sacar todo el provecho a este sistema debido a que no hay muchos sitios que aceptan dicho servicio de pagos.

DESEMPEÑO

Samsung no escatima a la hora de ponerle componentes de alto rendimiento a sus móviles.

En este caso, el Galaxy S5 incluye la línea más reciente de los procesadores de cuatro núcleos Qualcomm Snapdragon 801 corriendo a 2.5GHz de velocidad y junto a eso, 2GB de memoria RAM.

Las transiciones entre pantallas eran sorpresivamente fluidas y sin “lag”. El móvil respondió a nuestros comandos sin problema alguno. “TouchWiz”, la interfaz que corre encima del sistema operativo Android no mostró signos de “aguantar” el teléfono.

En el área de juegos, el Galaxy S5 junto al chip de gráficos Adreno 330 hicieron su trabajo a la perfección. Juegos de alto rendimiento como RipTide GP2, Asphalt 8 y Modern Combat 2 funcionaban sin problema alguno (nada de “dropped frames” ni signos de “skips”).

En relación a cómo el GS5 se comportó en pruebas especializadas o “benchmarks” que determinan su desempeño y nos permite compararlo con otros modelos de teléfonos, el Galaxy S5 arrasó, como muestra esta captura de pantalla (mientras más larga la barra, mejor):

BATERÍA/PILA

Vayamos al grano, la batería o pila del Galaxy S5 de Samsung, simple y sencillamente, es FE-NO-ME-NAL.

La tendencia en diseño de móviles (como lo podemos apreciar en teléfonos como el iPhone 5C/5S, HTC One, Moto X, Nexus 5, entre otros) es el ofrecer un celular con una batería integrada. Una ventaja de esto es que puedes tener un móvil con construcción rígida y sólida. Si hablamos de las desventajas, un teléfono con batería integrada no te permite reemplazarla si se daña y tienes que andar con un cable por si se agota la misma.

Samsung es una de las pocas compañías en el mercado (por no decir la única) en ofrecer un teléfono móvil con una batería intercambiable/removible. Esto brinda a los usuarios la oportunidad de comprar baterías adicionales y tenerlas disponibles en caso de que se agote tu unidad. En el caso del Galaxy S5, verdaderamente creemos que no necesitarás comprar una de reemplazo adicional.

Samsung logró hacer una labor excelente en el área de manejo de energía dentro de la programación del Galaxy S5. La batería interna tiene una capacidad de 2800mAh (en comparación, la del HTC One M8 es de 2600mAh y la del Sony Xperia Z1s es de 3000mAh).

En nuestras pruebas, desconectábamos la unidad de la pared alrededor de las 10 de la mañana y luego de un promedio de uso de 13-16 horas (que incluía cuentas en Facebook, Twitter, Google+, Instagram, 2 direcciones de email, juegos leves, Spotify, Foursquare y Waze, entre otros) terminábamos con más de un 45% de carga disponible.

En ocasiones tuve que dejar la unidad sin cargar *a propósito* por día y medio para lograr hacer que la unidad bajara por debajo del 15% de carga. Si eres de los que acostumbras a cargar tu teléfono todas las noches, tendrás suficiente batería para un día completo de trabajo y más. Samsung es conocido por ofrecer equipos con excelente tiempo de batería y con el Galaxy S5 no decepcionan.

Samsung también se encargó de añadir una función al “software” llamado “Ultra Power Saving Mode”. el cual funciona apagando la mayor cantidad de componentes posibles que utilizan carga dentro de la unidad, incluyendo el deshabilitar la capacidad de la pantalla de reproducir color.

Mientras el teléfono tiene dicho modo habilitado, solo verás imagenes monocromáticas (el iluminar los pixeles de colores el teléfono utiliza energía) y podrás hacer cosas básicas como llamadas, enviar mensajes de texto, navegar el internet, usar las notas y calculadora, entre otras. De acuerdo a Samsung, este modo extiende el tiempo de uso hasta 1.2 días con tan solo un 10% de carga (esto varía de acuerdo al uso del usuario).

Retomando el tema de la capacidad del GS5 de resistir polvo/agua y cómo esto se relaciona al funcionamiento de este en términos de pila o batería, Samsung tuvo que seguir los mismos pasos a Sony y su línea Xperia Z, decidiendo cubrir su puerto de carga con una tapita “flap” protectora que no permita que entre el agua. Esto es podría ser un tanto molestoso a la hora de remover el cargador todas las mañanas. Sin embargo, creemos que esto no debe de ser un factor determinante para no comprar la unidad, ya que, después de todo, el teléfono es resistente al agua y eso es un gran beneficio

Ahora bien, el asunto de estar quitando y poniendo tapitas se resuelve muy fácilmente en el Galaxy S5 y no así en teléfonos comparables como los de Sony y HTC. Esto es así gracias a que existen para el S5 tapas traseras (carcasas) de reemplazo que habilitan el uso de cargadores inalámbricos, más no así de ese mismo tipo para sus competidores.

Si te interesa conocer más sobre cómo se puede adaptar un Galaxy S5 para cargar su batería o pila de forma inalámbrica, toca este enlace.

CONECTIVIDAD Y CALIDAD DE LLAMADAS

El Galaxy S5 está disponible en prácticamente todas las proveedoras de servicio móvil en la isla. Nuestra unidad trabajaba con la red de T-Mobile (aunque también contamos con una de AT&T) y realizamos nuestras pruebas a través del área metro (San Juan, Carolina, Guaynabo, Hato Rey, Cataño y Rio Piedras).

En el área de llamadas, el Galaxy S5 tuvo un desempeño “normal”, permitiendo que las personas al otro lado se escucharan claras, con buena definición y sin distorsión. A la hora de hablar por el “speaker”, el sonido era opaco y falto de claridad, esto en parte por la localización de la bocina.

Si nos vamos al área de transferencia de datos (conexión a internet), utilizando la aplicación “Speedtest” obtuvimos una velocidad promedio de 5.42mbps de descargas y de 2.5mbps de “uploads”.

¿Impresionante? Para nada. Pero no es culpa del teléfono.

La red 4G LTE de T-Mobile está en un nivel de “infancia” y no es lo suficientemente fuerte o rápida para irse “de tú a tú” con otras compañías como AT&T. De hecho, al igual que nos pasó con el Xperia Z1s de Sony, la red 4G HSPA+ (que en teoría se supone que sea un poco más lenta) nos permitió obtener mejores resultados en velocidad que en la misma red 4G LTE.

“POWERED BY ANDROID”

Tal y como Samsung suele hacer con sus teléfonos importantes, el Galaxy S5 incluye lo más reciente de Google y viene con el sistema Operativo Android 4.4.2 “Kit Kat”. Junto a esta versión de Android, Samsung incluye una también nueva versión de la interface especial “TouchWiz” que, a diferencia de años anteriores ha sido, según Samusung, reducida, mejorada y optimizada para una mejor experiencia para el usuario.

Bueno…no del todo.

Aún en está versión nueva, “TouchWiz” todavía sufre de algunos de los males que vimos por primera vez en el Galaxy Note II (como por ejemplo el crear una carpeta “folder” es una misión sumamente complicada y no encontramos la opción de tener “widgets” en el “lockscreen”).

Los íconos del “home screen” se ven viejos, aburridos; no llaman la atención y no van a la par con el diseño del resto del sistema operativo. Además, desconocemos el porqué Samsung ha querido complicar aún más las opciones en los menús. ¡Ahora hay 62 iconos en el área de “Settings”!

Otro efecto o impacto de TouchWiz no es tan sólo en la forma como se utiliza ni cuantos íconos ofrece.

De fábrica, “TouchWiz” ocupa unos 5GB de memoria, a diferencia de iOS 7.1 (que su archivo .ipsw ocupa solo 1.4GB). Es por eso que encontramos que en ocasiones, el uso de memoria interna tipo (RAM) por parte de TouchWiz era excesivo. Esto podría significar un problema en el futuro al quedarse el teléfono sin recursos de memoria suficientes y afectar su funcionamiento.

En cuanto al teclado que viene preinstalado como parte de TouchWiz, este se ve sumamente cargado (“cluttered”). Afortunadamente esto se puede solucionar fácilmente con una rápida visita al Google Play Store y escoger un teclado alterno.

Algo que mencionó nuestro compañero José Izquierdo (@izqrdo) en su opinión sobre el Galaxy S5 es que Samsung debería de contratar a una compañía externa para que diseñen una interfaz de usuario más elegante y visualmente impactante. En eso, todos estamos totalmente de acuerdo.

Ahora bien, no todo lo que encontramos en la interfaz “TouchWiz” es malo.

Por ejemplo, existe un icono flotante llamado “ToolBox” el cual está presente en cualquier parte de la pantalla y te permite tener 5 aplicaciones de mayor uso disponible en cualquier momento (como la calculadora, notas, “voice recorder”, etc.). Si has usado la función de “chat heads” de Facebook Messenger, sabrás a lo que me refiero.

UNA AGRADABLE SORPRESA

Puede que un manufacturero decida esconder una función que tal vez no sea “la gran cosa” o entienda que no tenga tanta utilidad. Pero esta función que encontramos nos parece que debió haber sido parte de la presentación que la compañía realizó en Barcelona.

Escondido en un menú llamado “Safety assistance” está “Send help messages”, y esto literalmente podría salvarle la vida a alguien.

Mediante esta, el teléfono puede enviar un mensaje de auxilio (que puede incluir fotos y hasta activa el micrófono para grabar el sonido de tus alrededores) a un contacto pre-determinado en el caso de que te encuentres en una situación de peligro. Luego de activar la función, sólo oprime el botón de “power” o encendido 3 veces y listo. Esto es algo que no hemos visto en ningún otro móvil en el mercado y merece que sea destacado.

Nota: La unidad tiene que estar encendida en modo operacional o en modo “stand-by” para que esta función pueda trabajar correctamente.*

También nos gusta que al abrir la barra de notificaciones, nos muestra un menú de rápido acceso (“quick settings”) en el que puedes ajustar la brillantez de la unidad, activar el GPS, Bluetooth, WiFi, Download Booster y Ultra Power Saving Mode sin tener que entrar a los “Settings”.

¿Y MI “DOWNLOAD BOOSTER”, DÓNDE ESTÁ?

Uno de las atracciones de taquilla anunciadas para el Galaxy S5 que más nos llamó la atención lo es el “Download Booster”.

Este sistema combina la conectividad Wi-Fi junto a la conectividad celular de tu móvil (4G HSPA+/LTE) para aumentar la velocidad de descarga, siempre y cuando sean archivos que sobrepasen los 30MB de tamaño.

Aunque esta funcionalidad hace que el tiempo de descarga de archivos sea menor (más rápido), hay que tener cuidado (especialmente aquellas personas que no tengan un plan de datos ilimitado) pues si tienes esa opción habilitada todo el tiempo, puede que te pases en el consumo de tu límite de datos fácilmente.

Como dato curioso, de todas las proveedoras (Sprint, AT&T y Verizon) que tienen disponible el Galaxy S5, la versión de T-Mobile es la única que tiene la opción de “Download Booster” habilitada. ¿Y Claro? ¡Quién sabe!

Lamentable por demás que esta fantástica función, con tanto potencial, haya sido eliminada de fábrica por algunas telecomunicadoras.

UN CELULAR…¡A TU SALUD!

Uno de los puntos más importantes a la hora de diseñar el Galaxy S5 fue el poder convertir el teléfono en un instrumento que te ayude a realizar tus metas y mejorar tu salud y acondicionamiento físico. Esto es algo que, según Samsung, responde a tendencias recientes del mercado, y “S-Health” es la aplicación que hace todo esto posible.

Es como un diario/entrenador personal que facilita el proceso “técnico” y tedioso del aspecto físico (como el llevar un registro o “log” de las actividades/rutinas que realizas, tu peso, las comidas y las calorías ingeridas, qué tan bien duermes, entre otros.

Una función muy interesante del Galaxy S5, es que junto al acelerómetro (sensor que mide el movimiento), la aplicación “S-Health” convierte tu teléfono en un podómetro que mide y cuenta los pasos que has dado durante el día (por si no lo sabías, a nivel general la meta es lograr caminar 10 mil pasos diarios).

En nuestras pruebas, el podómetro funcionó bastante bien, aunque en ocasiones se “frizaba” y parecía no seguir el conteo de los pasos realizado. Sin embargo, al volver a funcionar te mostraba los pasos que pensaste que no había registrado. Qué bueno que este no pierde “ni pie ni pisá”.

Samsung sabe que muchas personas guardan sus móviles en sus bolsillos, y qué mejor oportunidad para usar un equipo (que ya tienes) para ayudar a brindarte un estilo de vida más saludable.

Lamentablemente, la aplicación no es perfecta, pues el proceso de inicio es bastante complicado y para que inicie el proceso de registro de actividad física, la misma tiene que ser activada manualmente. Aparentemente los programadores de esta aplicación de Samsung aún no han logrado dar con una forma de que la unidad reconozca automáticamente que estás caminando o corriendo y se active sin intervención del usuario.

Pero para ser la primera vez que Samsung entra en el campo del mejoramiento físico, tenemos que admitir que es una buena intención. Pero, todavía les falta un poco de camino por recorrer.

DÉJAME MEDIR TU CORAZÓN

Con el Galaxy S5, Samsung optó por ser el primer teléfono celular en incorporar un “HR Sensor” (medidor de latidos de corazón) en la parte posterior de la unidad (justo abajo de la cámara y sistema de LED Flash).

Aunque “en papel” esto parece como una idea excelente, su desempeño no fue el más ideal.

Los latidos que leía el “HR-Sensor” por lo general no era una representación actual y precisa en comparación con el resultado de un “HR-Sensor” dedicado que va posicionado en un “strap” en el pecho o uno que va en la muñeca de tu mano (como un dispositivo de compañías como Polar, Timex o Garmin).

En ocasiones, la aplicación no podía leer correctamente los latidos y nos daba instrucciones de mantenernos quietos y hacer silencio para poder medir correctamente. ¿Quietos y en silencio mientras se hace ejercicio? ¿Es esto posible?

Afortunadamente, el sensor de latidos junto a la aplicación “S-Health” son compatibles con diferentes protocolos de compañías como Garmin, Timex, Wahoo y Adidas, por lo que puedes usar los dispositivos que estas compañías ofrecen y que definitivamente ofrecen un mejor desempeño a la hora de medir tu progreso de acondicionamiento físico.

CONTROL TOTAL

Si eres de los que no puede vivir sin la televisión, entonces la aplicación “Smart Remote” te facilitará la vida.

Esta función te permitirá utilizar el sensor infrarrojo (IR) del teléfono y convertir tu Galaxy S5 en un control remoto, logrando por fin uno de los sueños más anhelados: reducir la cantidad de controles remoto en tu sala o cuarto.

Una vez llevas a cabo el proceso de configuración inicial o “setup” (que hasta puedes añadir varios equipos o áreas como habitaciones, etc.), la aplicación te muestra la programación actual que actualmente está siendo transmitida por tu compañía de cable. Esta es bien parecida a la aplicación de Sense TV en el One M8 de HTC y podríamos describirla como una revista estilo TV-Guide, pero electrónica.

LEYENDO EN EL GS5

Al igual que “Blink-Feed” en el HTC One, “My Magazine” es una aplicación que te brinda fácil acceso al contenido de tus páginas favoritas y redes sociales, sin la necesidad de abrir cada aplicación por separado.

Para poder llegar a la pantalla de “My Magazine”, solo tienes que hacer un “swipe-left” (gesto de deslizar la pantalla completa hacia la izquierda) en tu pantalla de inicio o “home-screen”. Este se mantiene operando aún cuando no esté visible y utiliza la información de la aplicación “Flipboard” (que también es una aplicación que te muestra tu contenido favorito en estilo revista) para siempre tener la información actualizada cuando más lo necesitas.

Lo único que podemos decir de “My Magazine” es que a la hora de hacer el “swipe-left”, la aplicación mostraba un notable “lag” o tardanza en responder que no habíamos experimentado antes. Aún así, no consideramos esto como una gran falla pues creemos que con una simple actualización se puede corregir.

LO INCLUIDO QUE ESTÁ DE MÁS

Como es de costumbre, los teléfonos provistos por las proveedoras móviles o “carriers” incluyen un sinnúmero de aplicaciones pre-instaladas que mortifican en vez de “facilitar” la experiencia del usuario.

Aunque con el Galaxy S5 de Samsung está práctica no es la excepción, si tenemos que mencionar que el sistema operativo, aún con todo lo que Samsung le hace, provée una manera de desactivar (pero no quitar o remover) estas aplicaciones (todas menos la de “T-Mobile Hot Spot”) para que no interfieran con el uso de la unidad. ¡Gracias Samsung!

PRECIO Y CONCLUSIÓN

El Galaxy S5 de Samsung, en este caso el de T-Mobile, está disponible en todos sus puntos de venta con un plan mensual Libérate sin cuota inicial (sin pronto pago o “US$0 down”) + un “kit” de SIM básico de US$10 dólares y 24 pagos mensuales de US$27.50 dólares cada uno. Si te lo quieres llevar sin financiamiento, la unidad tiene un precio regular de US$660.

Por su parte, AT&T ofrece el GS5 en su plan Next sin cuota inicial y 20 pagos mensuales de US$32.50. De igual forma, la unidad puede adquirirse sin financiamiento alguno a un costo de US$649.99.

Sprint presenta una historia similar: cero inversión inicial, pagos de US$27.09 por 23 meses, y se puede adquirir sin financiamiento por US$649.99.

Con toda esta información, está en tus manos decidir si debería ser el Galaxy S5 tu nuevo teléfono móvil por los próximos 24 meses…o más tiempo.

Luego de todas nuestras pruebas y observaciones, podemos concluir que el Galaxy S5 de Samsung es todo un “telefonazo”.

A esto abona el hecho de que este año, la filosofía de Samsung es facilitar y enfocarse en las cosas que los consumidores más quieren, aunque a veces es demasiado el esfuerzo, como sucede con los más de 60 íconos de ajuste.

Concluímos que su pantalla Super AMOLED HD de 5.1” pulgadas es una de las mejores que hemos podido apreciar en un móvil. Su cámara, de 16MP, captura unas fotos impresionantes, pero sólo cuentas con buena iluminación.

En el departamento de energía, la pila o batería de 2800mAh y sistema de manejo de energía evitarán que te quedes sin carga antes de que termine tu día de trabajo. Y para el que no quiera preocuparse si su GS5 se mojó, la certificación IP67 le quitará la preocupación en caso de que alguien “accidentalmente” lo empuje a una piscina.

Tampoco se nos puede olvidar que el mismo incluye una aplicación (“S-Health”) y un sensor de latidos del corazón que aunque no sean muy funcional del todo, simplifican el trayecto a una vida más activa y sana.

Aún con todo el esfuerzo, el Galaxy S5 no es perfecto.

La filosofía conservadora de Samsung ya aburre, su material de construcción (plástico) no va con los estándares de diseño para el 2014 y hace que la unidad se sienta frágil y de poca calidad. Y como si fuera poco, su interfaz “TouchWiz” tiene la tendencia a confundir y complicar más las cosas para los usuarios.

Si el año pasado compraste el Galaxy S4 y estás pensando en cambiarlo por el S5, te recomendamos que esperes. Es muy probable que muchos de los “features” of funciones que vienen en esta versión de “TouchWiz” (para bien o mal sea) serán añadidos en una actualización futura. Si tienes un Galaxy S III o algún otro móvil de más antigüedad y cambias al GS5, el cambio será del cielo a la tierra.

Sin temor alguno podemos decir que el Galaxy S5 es el mejor teléfono que Samsung hasta ahora ha podido fabricar, pero hasta que no cambien su diseño (el mismo que han usado desde el primer Galaxy S lanzado en el 2010) no podemos decir que es el mejor teléfono con Android tipo “premium” o tope de línea en el mercado. Si puedes vivir con eso, el Galaxy S5 es altamente recomendado.

Especificaciones: